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货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月21日

路透伦敦1月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           219,450            +3,225
    锡            11,985               -85
    铅           215,600               -75
    锌           652,675              -100
    铝         4,102,475            -4,200
    镍           419,964            +1,902
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         80,740              +200
    
    注：NASAA为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据         库存分布               品种  库存数据          库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅    MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡    MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                               金                      
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASA  MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                               A                       
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 徐文焰；审校 高琦)
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