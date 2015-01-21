表格：LME金属库存最新变化--1月21日

投行观点：DSW Inc评级由买入下调至中性--Buckingham Research
路透伦敦1月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 219,450 +3,225 锡 11,985 -85 铅 215,600 -75 锌 652,675 -100 铝 4,102,475 -4,200 镍 419,964 +1,902 铝合金 26,500 持平 NASAA 80,740 +200 注：NASAA为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> A 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 高琦)