版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 21日 星期三 11:21 BJT

重发-中港个股：中石化去年海外原油产量按年大增1.3倍，油气总产量升逾8%

(重发以删除内文第三段多余的赘字。)

路透香港1月21日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 致力拓展上游业务策略收效，其去年海外原油产量按年大增1.3倍，整体油气产量升幅逾8%。

周二晚间的公告显示，中石化于2014年度海外原油产量为4,986万桶，同比增长131.8%，并推高整体原油产量至3.61亿桶，升幅达8.5%，中国原油产量则持平于3.1亿桶。

该公司去年全年的油气产量按年升8.5%，至4.8亿桶油当量；其中天然气产量7,163.5亿立方英尺，增长8.5%。

中石化于2013年斥近30亿美元收购母公司持有于哈萨克斯坦、哥伦比亚等海外油气资产，去年还获母公司承诺于10年内将余下海外油气资产注入中石化。

中石化并称，去年的原油加工量为2.35亿吨，同比升1.5%。境内成品油总经销量1.71亿吨，增长3.4%；其中零售占1.18亿吨。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐