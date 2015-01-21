重发-中港个股：中石化去年海外原油产量按年大增1.3倍，油气总产量升逾8%

《香港报摘》--经济日报5月23日

--科通芯城主席兼行政总裁康敬伟表示，上周五已预期到会有一波针对中国科网企业的沽空报告出来，不过“公司在明，对方在暗”，难以避免攻击；由于沽空机构看来是中国公司，故已向警方报案，会尽快与第三方审计公司验证数据后，尽快发表报告及复牌。