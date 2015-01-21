重发-中港个股：中石化去年海外原油产量按年大增1.3倍，油气总产量升逾8%

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
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路透香港1月21日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 致力拓展上游业务策略收效，其去年海外原油产量按年大增1.3倍，整体油气产量升幅逾8%。
周二晚间的公告显示，中石化于2014年度海外原油产量为4,986万桶，同比增长131.8%，并推高整体原油产量至3.61亿桶，升幅达8.5%，中国原油产量则持平于3.1亿桶。
该公司去年全年的油气产量按年升8.5%，至4.8亿桶油当量；其中天然气产量7,163.5亿立方英尺，增长8.5%。
中石化于2013年斥近30亿美元收购母公司持有于哈萨克斯坦、哥伦比亚等海外油气资产，去年还获母公司承诺于10年内将余下海外油气资产注入中石化。
中石化并称，去年的原油加工量为2.35亿吨，同比升1.5%。境内成品油总经销量1.71亿吨，增长3.4%；其中零售占1.18亿吨。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
--科通芯城主席兼行政总裁康敬伟表示，上周五已预期到会有一波针对中国科网企业的沽空报告出来，不过“公司在明，对方在暗”，难以避免攻击；由于沽空机构看来是中国公司，故已向警方报案，会尽快与第三方审计公司验证数据后，尽快发表报告及复牌。
路透上海5月23日 - 中国最大房企之一的万科轻资产化运作再添一例。公司周一晚公告称，拟与湖北长江招银产业基金公司、招银国际资本管理（深圳）公司共同组建两只商业地产基金，合计规模超一百亿元人民币，基金投向万科旗下42项在建和建成的商业地产项目。