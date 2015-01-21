中国债市动态：现券及IRS延续盘整走势，静待七年国债招标结果

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
路透上海1月21日 - 中国银行间债市周三早盘现券及IRS仍延续盘整走势；资金面仍略显偏紧，而债市也暂缺乏进一步走强的推动力，市场静待七年国债招标结果提供短线指引。
交易员并指出，在去年四季度GDP数据出炉后，短期内没有重要经济数据发布，市场尽管仍对宽松政策有所预期，但短期看央行暂难有明显动作，近期债市走向依旧主要看资金面变化以及年初配置盘力量的脸色。
“波动挺窄的，七年(国债)投标时间比较晚，大家还在等着看看，”上海一银行交易员称。
他谈到，IRS早盘也变化很小，尽管海外盘有上行动作，但对国内的影响甚微；目前机构对后市的方向感仍不明确，尽管仍有后续宽松政策预期的支撑，但再现强势还需更多基本面和政策面的实质变化推动。
中国财政部200亿元七年期固息国债招标于上午10:35-11:35进行，路透对该期债的中标利率预测均值为3.40%。
国债期货主力合约TF1503 早盘亦窄幅波动，最新报97.482元人民币，较上日结算价升0.006元或0.01%。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券，最新报价收益率 在3.87%/3.8450%，上日尾盘为3.87%/3.8550%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
--科通芯城主席兼行政总裁康敬伟表示，上周五已预期到会有一波针对中国科网企业的沽空报告出来，不过“公司在明，对方在暗”，难以避免攻击；由于沽空机构看来是中国公司，故已向警方报案，会尽快与第三方审计公司验证数据后，尽快发表报告及复牌。
路透上海5月23日 - 中国最大房企之一的万科轻资产化运作再添一例。公司周一晚公告称，拟与湖北长江招银产业基金公司、招银国际资本管理（深圳）公司共同组建两只商业地产基金，合计规模超一百亿元人民币，基金投向万科旗下42项在建和建成的商业地产项目。