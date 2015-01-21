中国债市动态：现券及IRS延续盘整走势，静待七年国债招标结果

路透上海1月21日 - 中国银行间债市周三早盘现券及IRS仍延续盘整走势；资金面仍略显偏紧，而债市也暂缺乏进一步走强的推动力，市场静待七年国债招标结果提供短线指引。

交易员并指出，在去年四季度GDP数据出炉后，短期内没有重要经济数据发布，市场尽管仍对宽松政策有所预期，但短期看央行暂难有明显动作，近期债市走向依旧主要看资金面变化以及年初配置盘力量的脸色。

“波动挺窄的，七年(国债)投标时间比较晚，大家还在等着看看，”上海一银行交易员称。

他谈到，IRS早盘也变化很小，尽管海外盘有上行动作，但对国内的影响甚微；目前机构对后市的方向感仍不明确，尽管仍有后续宽松政策预期的支撑，但再现强势还需更多基本面和政策面的实质变化推动。

中国财政部200亿元七年期固息国债招标于上午10:35-11:35进行，路透对该期债的中标利率预测均值为3.40%。

国债期货主力合约TF1503 早盘亦窄幅波动，最新报97.482元人民币，较上日结算价升0.006元或0.01%。