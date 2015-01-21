新闻稿：截至第四季度全球投机级债券违约率为2.1%--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)

纽约，2015年1月16日—穆迪投资者服务公司最新发布的月度违约报告显示，截至2014年第四季度的全球投机级债券12个月违约率为2.1%，略低于第三季度的2.2%。最新数据与1年前穆迪预测的2.3%的全球投机级债券违约率接近。

穆迪《12月违约报告》现已发布，如欲了解该违约报告以及其他违约研究报告，请浏览Moodys.com评级研究页面。

美国方面，第四季度投机级债券违约率从第三季度的1.7%上升至1.9%。欧洲方面，投机级债券违约率同期从2.2%下降至1.6%。1年前美国投机级债券违约率为2.2%，欧洲为4.4%。

根据其预测模型，穆迪当前预计2015年全球投机级债券违约率将小幅上升至2.7%。

按区域划分，穆迪预计美国投机级债券违约率将上升至2.8%，欧洲将升至2.3%。

穆迪信用政策研究部董事总经理Albert Metz表示：“展望未来，高收益债券利差放宽、地缘政治方面的隐忧以及美国以外地区经济增长乏力给全球违约率带来了一定的上升压力。但由于美国经济有所改善，且流动性充裕、债券到期情况可控，以历史标准衡量，投机级债券违约率应能维持较低水平。”

2014年共有54家获穆迪评级的企业债券发行人发生违约，其中12月有5家违约，第四季度共有9家企业违约。违约的9家企业中，4家为北美企业，3家为亚太企业，其余违约企业来自欧洲。

按美元金额计算，截至第四季度末全球投机级债券违约率为1.7%，低于3季度末的1.8%，而一年前全球投机级债券违约率仅为1.2%。

美国方面，第四季度美元加权投机级债券违约率为1.9%，与第三季度保持不变。欧洲方面，违约率从第三季度的1.5%下降至第四季度的1.0%。去年同期美国市场美元加权债券违约率为0.4%，欧洲为3.7%。

从行业来看，穆迪预计未来12个月美国市场消费服务行业的违约率最高，而欧洲违约率最高的将是航空航天与防务板块。

衡量交易水平出现问题的高收益债券发行人占比的穆迪全球问题债券指数第四季度为18.1%，与第三季度的8.3%相比高出一倍有余，而去年同期该指数为7.4%。