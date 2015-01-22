中国公开市场：今日进行500亿七天逆回购操作，为时隔近一年后首次重启

路透上海1月22日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场将净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。

公开市场上次操作是在去年11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；据路透统计，本周公开市场无资金到期。而前次逆回购则是在去年1月28日进行。

中国央行周三晚间表示，近日在到期的2,695亿元中期借贷便利(MLF)续做同时，新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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