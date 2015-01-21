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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 06:10 BJT

****澳新经济指标预测--1月22日-1月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值       
    
    1月19日当周
    
    1月22日(四)  
    2100 新西兰政府债务与国内生产总值(GDP)之比      截止11月底           --      27.0%
    
    1月23日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月26日当周
    
    1月26日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月27日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 12月             --         5.0
                          企业信心指数                                  --           1
    
    1月28日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第四季           --       +0.5%
                            (较上年同期)                                --       +2.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                                  --       +0.6%
                              (较上年同期)                              --       +2.6%
               央行CPI截尾均值(较前季)                                  --       +0.4%
                              (较上年同期)                              --       +2.5% 
    2000 新西兰央行利率决定                             --            3.50%      3.50%
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         12月           42.4       42.4
               出口(亿新西兰元)                                        42.2       40.2
               贸易收支(亿新西兰元)                                 逆差0.6   逆差2.13
                                                   截至12月的一年  逆差10.1    逆差4.5
    
    1月29日(四)
    0030 澳洲出口物价                                第四季             --       -3.9%
             进口物价                                                   --       -0.8%
    2145 新西兰建筑许可                                12月             --      +10.0% (完)
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