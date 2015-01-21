澳新经济指标预测--1月22日-1月29日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月22日(四) 2100 新西兰政府债务与国内生产总值(GDP)之比 截止11月底 -- 27.0% 1月23日(五) 暂无重要经济数据公布 1月26日当周 1月26日(一) 暂无重要经济数据公布 1月27日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 5.0 企业信心指数 -- 1 1月28日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +2.5% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 42.4 42.4 出口(亿新西兰元) 42.2 40.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.6 逆差2.13 截至12月的一年 逆差10.1 逆差4.5 1月29日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- -3.9% 进口物价 -- -0.8% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +10.0% (完)
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。