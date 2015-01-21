日本央行：黑田东彦在记者会上仍坚称有望在2015财年实现2%通胀目标

路透1月21日 - 日本央行总裁黑田东彦称：

正面经济循环保持不变，日本经济继续保持温和复苏的趋势

* 黑田东彦：从长期看，整体通胀预期似乎上升

* 黑田东彦：基础cpi趋势前景未变，2015/16财年的cpi年增幅可能下降

* 黑田东彦：消费者通胀可能暂时放缓，反映出能源价格下跌的影响

* 黑田东彦：在2015/16财年消费者通胀可能达到2%

* 黑田东彦：质化和量化宽松举措正在产生预期的效果

* 黑田东彦：央行委员会的一些审议委员对于cpi前景的看法更为谨慎

* 黑田东彦：只要是为了稳定实现2%的通胀目标，日本央行将继续推行质化和量化宽松(qqe)

* 黑田东彦：日本央行将评估经济和物价面临的上档与下档风险，并做出相应的政策调整

* 黑田东彦：油价下跌可能有助于推升全球整体经济增长率

* 黑田东彦：油价下跌对日本有利，因为有助于改善企业获利和提高购买力

* 黑田东彦：油价下跌将通过促进经济活动来帮助推高长期通胀

* 黑田东彦：随着经济增长超过潜在水平，产出缺口料将继续改善

* 黑田东彦：人们的通缩思维正在一步步改变

* 黑田东彦：2%的通胀率目标可能提早或推迟实现，取决于油价

* 黑田东彦：在2015财年实现2%通胀率目标的可能性很大，这个看法并未改变

* 黑田东彦：受油价大幅下跌影响，消费者通胀从现在起可能进一步下滑

* 黑田东彦：日本央行的时间表没有提及将在哪个月实现2%的通胀目标，时间表本身也没有变化

* 黑田东彦：中长期通胀预期正在上升，这个观点无需改变

* 黑田东彦：不考虑调降银行超额存款准备金利率

* 黑田东彦：收益率曲线的整体下降帮助拉低了实质利率，促进投资和消费

* 黑田东彦：日本公债收益率下滑是因为央行大规模购买公债以及其他国家利率降低

* 黑田东彦：计划实现期望中的经济周期，即物价上涨将提振公司获利、就业和薪资

* 黑田东彦：2%通胀目标的实现时间可能被推迟到2016/17财年

* 黑田东彦：央行从未说过将在2015/16财年结束前实现2%通胀目标

* 黑田东彦：我并不是说2%的通胀目标要到进入2016财年后才能实现

* 黑田东彦：希望政府继续努力，以实现可持续的公共财政状况

* 黑田东彦：无论商品价格上涨或下跌，都必须实现2%的通胀目标

* 黑田东彦：如果物价发展偏离物价目标，央行将毫不犹豫的调整政策

* 黑田东彦：如果我们认为实现通胀目标有困难，将毫不犹豫的调整政策

* 黑田东彦：薪资上升对于实现物价持续上涨是个重要因素

* 黑田东彦：日本央行政策导致名义利率下滑，并未带来其他负面影响