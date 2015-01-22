台湾数据：12月季调失业率3.84%，创近七年低位--主计总处

路透台北1月22日 - 台湾主计总处周四公布，12月经季节调整后失业率为3.84%，低于上月的3.87%，并创六年10个月来低位。前低为2008年2月的3.82%。

至于12月未经季节调整的失业率则为3.79%，上月为3.89%。

台湾2014年平均失业率为3.96%，为2009年金融风暴后连续第五年下滑。2009年平均失业率为5.85%。

以下为相关细节：

12月 11月

失业率(%) 3.84 3.87

总劳动人口(千人) 11,579 11,570

就业者(千人) 11,135 11,122

失业者(千人) 444 448 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 高洁如; 审校 黄凯)