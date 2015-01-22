台湾数据：12月季调失业率3.84%，创近七年低位--主计总处

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
路透台北1月22日 - 台湾主计总处周四公布，12月经季节调整后失业率为3.84%，低于上月的3.87%，并创六年10个月来低位。前低为2008年2月的3.82%。
至于12月未经季节调整的失业率则为3.79%，上月为3.89%。
台湾2014年平均失业率为3.96%，为2009年金融风暴后连续第五年下滑。2009年平均失业率为5.85%。
以下为相关细节：
12月 11月
失业率(%) 3.84 3.87
总劳动人口(千人) 11,579 11,570
就业者(千人) 11,135 11,122
失业者(千人) 444 448 (完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。