中国债市：六个月期国库现金定存中标利率4.68%--业内人士

路透上海1月22日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.68%。最近一次招标的同期限品种在去年7月15日，利率4.32%。

今日进行的国库现金定存为今年第一期，起息日为1月22日，到期日为7月23日。

今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%

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合计 500