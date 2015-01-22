中国债市：六个月期国库现金定存中标利率4.68%--业内人士

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
路透上海1月22日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.68%。最近一次招标的同期限品种在去年7月15日，利率4.32%。
今日进行的国库现金定存为今年第一期，起息日为1月22日，到期日为7月23日。
今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%
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合计 500
2014年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。