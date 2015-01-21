台湾债市：10年公债殖利率反转收跌，升破月线后买盘踊跃进场承接

* 10年债殖利率反转收跌
* 升破月线后买盘进场承接
* 明日103/13区间料在1.51-1.56%
路透台北1月21日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周三反转收跌，中止连两日涨势。交易员称，早盘103/13仍反应上日20年长债标售利空，但殖利率升破月线1.56%后随即引来买盘涌现，短线料偏向震荡整理。
他们指出，今日103/13殖利率波动较明显，多空交手带动交投热络；上日103/13殖利率弹幅已大，以及五年跟10年券间利差拉大，略见多方进场承接诱因，逐渐收敛盘中殖利率升幅，等待长券端卖压大致去化致殖利率弹破1.56%，买盘涌进令殖利率逆转走低。
“今天波动明显变大，多空交战激烈。”一位大型证券台债交易员说。
交易员预估，短线10年公债103/13殖利率估在1.51-1.56%间交投；五年期公债103/15期殖利率区间可望在1.05-1.08%内移动。
**长券标售**
20年104/2期公债周二甫标售完毕 ，30年104/4期公债又将于周五展开发行前交易，并将于2月10日标售，预估发行金额为400亿台币。
银行业台债交易员表示，以20年新债标售来看，投标总额仅413.5亿台币，显然400亿的长券额度的确过多；而30年新券周五展开发行前交易，此变数或将牵动20年筹码进一步释放、调节卖压，但10年券103/13筹码较为稳定，月线1.56%附近略见压、较难有效突破。
“台债殖利率要进一步走跌，仍要美债帮忙。”另一位银行台债交易员说，目前美债殖利率仍盘旋低档，台债在反应完20年长债标售利空后，仍将回归美债基本面。
美国公债价格周二上扬，30年期公债领涨，因投资者押注欧洲央行将在本周祭出新的量化宽松(QE)计划，促使寻求较高收益的投资者买入较长期美国公债。 指标10年期公债 殖利率今日亚洲午盘则来到1.78%附近。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 -0.70 1.0510 1.0500-1.0670 15.5
10 103/13 -1.27 1.5353 1.5345-1.5660 210.0
台湾股市周三连续第三个交易日收涨，创逾四个月收盘高位。分析师指出，受惠于外资偏多操作，台指期今日拉高结算，加以台积电 带动半导体族群走扬，令大盘指数升破9,300点整数关卡，短线料续高档震荡。
本周余日全球/台湾重要经济事件与数据包括：
1/21(三)：美国12月房屋开工年率、瑞士达佛斯世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)；
1/22(四)：台湾主计总处公布12月季调后失业率、欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率；
1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。
30 103/16 没有成交
20 104/2 2.1405
10 103/13 1.5353
5 103/15 1.0510
3 104/1 0.7500
2 103/1 没有成交
(完)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)