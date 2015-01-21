更新版 1-台湾汇市：外资汹涌汇入带动台币劲扬，观望欧洲央行宽松举措

* 日圆在日本央行维持政策不变下走升
* 外资汇入，出口商也有些许抛汇
* 明日欧洲央行结果出炉前料安静
* 明日实质交易区间暂看31.450-31.580
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路透台北1月21日 - 台币兑美元 周三大幅收升1.43角。日本央行宣布政策不变下，日圆及韩元走升，外资在台湾汇市也有明显汇入。不过汇银人士也表示，明日欧洲央行将召开会议，结果出炉前汇市料相对平静。
他们指出，日圆受该国央行政策不变的激励走强，韩元也大升，外资在台湾汇市则一反上日的汇出，大型外商银持续有抛汇动作；至于出口商也有些美元卖压。而进口商见到台币升破31.500后也有明显的美元买盘。
〞今天就是实质汇入，二大外商一直丢(美元)，〞一位大型商银交易员表示。
至于明日的行情，他们认为，虽然市场早已预期欧洲央行将推出宽松政策，但是已经持弱的欧元将做何反应，却难以逆料，也不排除欧元反弹的可能性。因此，预期在欧洲央行会议结果出炉前，台币汇价将不致波动太大。
交易员也说，逢月底、以及下月将过农历年，出口商有一些抛汇的压力，在目前价位已脱离先前低位的情况下，部分出口商也不再坚持价位，陆续抛出美元。
〞他们也在调整心态了吧，也觉得(美元)卖不到32以上了，〞前述交易员说。
日圆兑美元周三反弹，此前日本央行维持货币政策不变，原先押注央行进一步放宽政策的投机客回补日圆空头仓位。
交易员说，台湾央行对今日台币强升并没有太强烈的干预，虽仍是买汇多于卖汇，但力道没有太强。
他们预估，台币明日的交易区间料在31.450-31.580。今日台币主要交易区间在31.489-31.675，上日交易区间在31.569-31.660。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点由价平转为折价；一个月远汇 尾盘报31.485/31.510，上日收在31.650。
台湾股市周三连续第三个交易日收涨，创逾四个月收盘高位。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股大幅买超172.23亿台币,连续三个交易日买超共计347.07亿台币。
韩元兑美元 收盘大升至1,083.4，上日收盘在1,088.4。
本周余日全球重要经济事件与数据包括：
1/21(三)：美国12月房屋开工年率、瑞士达佛斯世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)。
1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率;
1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。
环球重要新闻请见
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元
台北外汇经纪公司 31.553 31.696 31.489-31.710 31.710 7.73 9.18
元太外汇经纪公司 31.552 31.695 31.490-31.708 31.708 4.14 4.43
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.000/0.010
美元/台币六个月期 -0.115/-0.085 -0.080/-0.060
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