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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 10:29 BJT

中国外汇：2014年跨境资金趋向平衡，资金大量流入状况改善--外管局

路透北京1月22日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，去年跨境资金在动荡中趋向平衡，资金大量流入状况显着改善。2015年中国会保持经常项目顺差、跨境资本双向波动的总格局。

外管局发布的2014年外汇收支数据显示，中国2014年12月银行代客结售汇逆差699亿元人民币，全年银行代客累计结售汇顺差9,568亿元。

“预计去年四季度经常项目顺差资本项目逆差，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。”管涛在国务院新闻办举行的发布会上称。

他表示，预计去年四季度经常项目顺差，资本项目逆差。（完） (发稿 沈燕 撰写 李文科; 审校 黄凯)
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