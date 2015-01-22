中国外汇：2014年跨境资金趋向平衡，资金大量流入状况改善--外管局

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
路透北京1月22日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，去年跨境资金在动荡中趋向平衡，资金大量流入状况显着改善。2015年中国会保持经常项目顺差、跨境资本双向波动的总格局。
外管局发布的2014年外汇收支数据显示，中国2014年12月银行代客结售汇逆差699亿元人民币，全年银行代客累计结售汇顺差9,568亿元。
“预计去年四季度经常项目顺差资本项目逆差，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。”管涛在国务院新闻办举行的发布会上称。
他表示，预计去年四季度经常项目顺差，资本项目逆差。（完） (发稿 沈燕 撰写 李文科; 审校 黄凯)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。