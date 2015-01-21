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债券 | 2015年 1月 21日 星期三 16:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料在狭幅区间交投，静待欧洲央行会议

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    * 欧洲央行明日政策决议出炉前，欧元/美元料在狭幅区间交投
    * 据传1.1650前挂有卖单
    * 据称1.1475及年内低点1.1460下方有停止单
    * 1.1600有大量期权到期，可能吸引关注
    * 图表：link.reuters.com/nuj83w
    (完)
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 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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