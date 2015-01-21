《汇市简讯》欧元/美元料在狭幅区间交投，静待欧洲央行会议

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0753GMT * 欧洲央行明日政策决议出炉前，欧元/美元料在狭幅区间交投 * 据传1.1650前挂有卖单 * 据称1.1475及年内低点1.1460下方有停止单 * 1.1600有大量期权到期，可能吸引关注 * 图表：link.reuters.com/nuj83w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张若琪 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 盐城市灌东 6.6 7 5/15簿记建档 -- AA 5/16-5/18 天风证券 经济开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。