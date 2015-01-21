《中国债市每日综述》现券及IRS走势胶着，一级新债未掀波澜

* 现券收益率和利率互换变化极其有限

* 七年国债招标结果好于预期，但对二级影响不大

* 债市向暖预期仍存，但短期难有大的突破

* 主要回购利率续涨，但资金实际供给稍有改善

路透上海1月21日 - 中国银行间市场周三现券收益率和IRS(利率互换)变化有限。交易员表示，宏观经济数据公布后，消息面相对保持淡静，央行亦未见实质性放松刺激动作；只是随着春节前资金面预期谨慎心态升温，现券做多动力暂有限，交投方向不甚明朗，整体走势较为胶着。

他们认为，短期市场仰仗政策面有更大突破进展，而经济基本面进一步改善预期，以及年底流动性料不会大幅宽松等，都将限制收益率下行空间。

“现券今天变动很小，交投也不太积极，”华北一银行交易员表示，前期数据发布一波之后，现在是个相对真空期；此外一级市场利率也没低于预期太多，对二级影响不大。

财政部周三招标发行的七年期固息国债，中标利率稍低于预期。交易员表示，虽然目前现券二级市场方向不够明朗，但机构对长期经济走势疲弱看法并未根本改观，一定程度利好中长债走势，且一季度配置户建仓较为积极亦支撑需求。

“多头要歇歇了，基本面稳了，资金年前要慢慢紧了,”上海一银行交易员表示，央行短期料难出手刺激政策，现券窄幅震荡的局面还将持续。

对于IRS，上海另一银行交易员表示，利率互换前期已经累积一定跌幅，短期资金面仍未脱离偏紧局面，而年底回购利率估计也难继续走低，所以IRS继续下行的概率也不大。

剩余期限约9.6年的国开行固息债140222券最新成交 在3.8400%，上日尾盘为3.8600%。

国债期货主力合约TF1503 收报97.448元，较上日结算价跌0.028元，或0.03%。

**回购利率续涨但实际供给稍改善**

银行间市场周三主要回购利率续涨，其中七天期取代14天领涨，幅度逾20基点(bp)。虽然除国开行外的大型银行出资仍不算踊跃，但整体供给状况较上日已出现改善。惟因14天及以上品种与短期存在较大利差，供求期限错配情况相对明显。

交易员认为，月末和春节渐近，而且不排除还有新股发行，流动性预期相对谨慎。

上海一券商交易员表示，资金面“比昨天好一点，至少有人出钱了，尽管很多都是出14天以上的。”

她透露，就了解，一些基金公司融出14天资金报价在5.5%左右，个别的价格高至6%上方。因这个期限可以跨月，以5.5%的价格融入尚可接受。

华南一银行交易员并称，刚开盘时段资金面延续上日紧势，随后出资机构渐增。目前供给只能说有所改善，而未恢复到完全宽松状态。对于后市，因月末及春节现金备付，以及可能的IPO因素，市场谨慎心态居多。