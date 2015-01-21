达沃斯论坛：瑞士央行取消瑞郎汇率上限是正确之举--瑞银董事长韦伯

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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路透达沃斯1月21日 - 瑞银 董事长韦伯(Axel Weber)周三称，瑞士央行上周取消对瑞郎汇率设限是正确之举，央行这样做时别无选择，只能出乎市场意料。
韦伯在瑞士达沃斯参加世界经济论坛的一次小组会时称，瑞士央行于2011年欧元区金融危机肆虐期间为瑞郎/欧元汇率设定1.20的上限，这一直被视作一项临时措施，当该措施取消时瑞士经济能够挺住。韦伯曾任德国央行总裁。
对于欧洲国家未能利用欧洲央行(ECB)赋予的时间来改革经济，韦伯表示谴责。他并警告称，希望欧洲央行最早料在周四宣布的购债计划不要太过火。
“他们不应该做得太过头，”韦伯说，他认为这样做可能打消欧洲的改革动力。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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