《全球汇市》日圆反弹，此前日本央行未进一步放宽政策

全球金市：金价触及近八周低位，因避险需求消退
“最大的政治风险事件之一已经消除，市场理应展开一些盘整，尽管意大利还有政治不确定性并且将继续存在一段时间。”瑞银分析师Joni Teves说道。
“让我们期望德拉吉先生和欧洲央行不会令人失望吧，否则形势可能急转直下，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在研究报告中表示。
英镑兑美元 微升0.2%报1.5162美元，得益于市场预期英国将于0930发布良好的就业数据。
市场已经把英国央行升息的时间预期推迟，因此亦将于0930GMT出炉的英国央行会议记录也将受到关注。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1575 1.1549 +0.23 -4.32 1.2097
美元/日圆 117.82 118.79 -0.82 -1.55 119.68
欧元/日圆 136.38 137.21 -0.60 -5.80 144.77
美元/瑞郎 0.8682 0.8753 -0.81 -12.66 0.9941
英镑/美元 1.5129 1.5143 -0.09 -2.85 1.5573
美元/加元 1.2103 1.2111 -0.07 +4.17 1.1618
澳元/美元 0.8169 0.8168 +0.01 +0.01 0.8168
新西兰元/美元 0.7628 0.7636 -0.10 -2.17 0.7797
欧元/瑞郎 1.0050 1.0113 -0.62 -16.43 1.2026
欧元/英镑 0.7647 0.7626 +0.28 -1.39 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4329 9.4420 -0.10 -0.38 9.4688
美元/挪威克朗 7.6394 7.6687 -0.38 +2.24 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/徐文焰/白云；审校 王洋/高琦)
“最大的政治风险事件之一已经消除，市场理应展开一些盘整，尽管意大利还有政治不确定性并且将继续存在一段时间。”瑞银分析师Joni Teves说道。
中国央行称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
* 关注焦点重新回到欧美货币紧缩前景上 * 日圆和瑞郎双双受挫 * 澳洲公布疲弱零售销售数据后，澳元下跌 * 图表：2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月9日 - 汇市周二重新回到基于增长和货币政策紧缩前景背离的交易模式，美元和欧元兑日圆获得提振。 马克龙周日赢得法国总统大选给当前的政治担忧画上句号，推动美国和欧洲公债收益率走高。美国10年期公债收益率相对同期日本公债收益率的溢价隔夜升至3月底以来最高水平。 “我们又回到针对货币政策分化的题材进行交易，”美银美林G10外汇策略分析师Athanasios Vamvakadis指出。 “市场已经消化了美国6月升息机率有75-80%。在此同时，市场预期(欧洲央行)今年将开始缩减宽松。所以欧元及美元兑日圆应该都会表现不错。” 美元兑日圆 及欧元兑日圆 各上涨约0.33%，分别报113.67日圆及124.125日圆。 瑞郎兑欧元跌至10月中旬以