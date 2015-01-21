《全球汇市》日圆反弹，此前日本央行未进一步放宽政策

《全球汇市》法国总统大选后欧美公债收益率上涨，提振美元和欧元

* 关注焦点重新回到欧美货币紧缩前景上 * 日圆和瑞郎双双受挫 * 澳洲公布疲弱零售销售数据后，澳元下跌 * 图表：2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月9日 - 汇市周二重新回到基于增长和货币政策紧缩前景背离的交易模式，美元和欧元兑日圆获得提振。 马克龙周日赢得法国总统大选给当前的政治担忧画上句号，推动美国和欧洲公债收益率走高。美国10年期公债收益率相对同期日本公债收益率的溢价隔夜升至3月底以来最高水平。 “我们又回到针对货币政策分化的题材进行交易，”美银美林G10外汇策略分析师Athanasios Vamvakadis指出。 “市场已经消化了美国6月升息机率有75-80%。在此同时，市场预期(欧洲央行)今年将开始缩减宽松。所以欧元及美元兑日圆应该都会表现不错。” 美元兑日圆 及欧元兑日圆 各上涨约0.33%，分别报113.67日圆及124.125日圆。 瑞郎兑欧元跌至10月中旬以