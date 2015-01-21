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亚洲 | 2015年 1月 21日 星期三 17:22 BJT

《全球汇市》日圆反弹，此前日本央行未进一步放宽政策

“让我们期望德拉吉先生和欧洲央行不会令人失望吧，否则形势可能急转直下，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在研究报告中表示。

英镑兑美元 微升0.2%报1.5162美元，得益于市场预期英国将于0930发布良好的就业数据。

市场已经把英国央行升息的时间预期推迟，因此亦将于0930GMT出炉的英国央行会议记录也将受到关注。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1575 1.1549 +0.23 -4.32 1.2097

美元/日圆 117.82 118.79 -0.82 -1.55 119.68

欧元/日圆 136.38 137.21 -0.60 -5.80 144.77

美元/瑞郎 0.8682 0.8753 -0.81 -12.66 0.9941

英镑/美元 1.5129 1.5143 -0.09 -2.85 1.5573

美元/加元 1.2103 1.2111 -0.07 +4.17 1.1618

澳元/美元 0.8169 0.8168 +0.01 +0.01 0.8168

新西兰元/美元 0.7628 0.7636 -0.10 -2.17 0.7797

欧元/瑞郎 1.0050 1.0113 -0.62 -16.43 1.2026

欧元/英镑 0.7647 0.7626 +0.28 -1.39 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4329 9.4420 -0.10 -0.38 9.4688

美元/挪威克朗 7.6394 7.6687 -0.38 +2.24 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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