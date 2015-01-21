欧元债市：德债收益率滑向纪录低点，因市场押注ECB周四宣布量化宽松

今天稍后，德国将标售最高达50亿欧元的五年期公债。

“市场已习惯购买收益率为负值的德国五年期公债，即便标债的收益率略低于零，应该也未必会对需求造成太大影响。”德国商业银行策略师David Schnautz说。

“还是会有买家，如各国央行和按规定需投资于高质量和高流动性债券的其他投资人；德国公债是欧元区流动性最佳和最安全的市场。对这些投资人来说，安全更为重要。”

德国10年期公债收益率 略跌，报0.39%，距本周稍早所及的记录低点0.38%不远。

评级较低的公债中，西班牙 和意大利 10年券收益率均跌2个基点，分别报1.51%和1.66%，亦距各自记录低位不远。

希腊公债收益率继续逆势发展，不过卖压略减。希腊10年期公债收益率 上升11个基点，报9.87%。(完)

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