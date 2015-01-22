新债招标：中国进出口行一年债利率3.72%，两年期3.75%--业内人士

《香港报摘》--信报5月8日

--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。