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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 11:08 BJT

新债招标：中国进出口行一年债利率3.72%，两年期3.75%--业内人士

路透上海1月22日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率3.72%，两年期为3.75%；两期债投标倍数分别为3.36倍和2.97倍。

进出口行另外两期五年及七年固息金融债将于北京时间11:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、两年、五年及七年期最新收益率为3.8298%、3.8152%、3.9335%和4.0604%%。

上述四期债为该行今年第1-4期债，具体发行条款如下：

1-4期

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招标规模上限 各为50亿元

期限/计息方式 1/2/5/7年固息

中标方式 单一利率(荷兰式)

起息日 1月26日

缴款日 1月26日

分销期 1/22-1/26

上市日 1年：1月28日；2/5/7年：1月30日

基本承销额 无

发行手续费 1/2年：0.05%；5/7年：0.10%

---------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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