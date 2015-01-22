新债招标：中国进出口行一年债利率3.72%，两年期3.75%--业内人士

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
路透上海1月22日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率3.72%，两年期为3.75%；两期债投标倍数分别为3.36倍和2.97倍。
进出口行另外两期五年及七年固息金融债将于北京时间11:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、两年、五年及七年期最新收益率为3.8298%、3.8152%、3.9335%和4.0604%%。
上述四期债为该行今年第1-4期债，具体发行条款如下：
1-4期
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招标规模上限 各为50亿元
期限/计息方式 1/2/5/7年固息
中标方式 单一利率(荷兰式)
起息日 1月26日
缴款日 1月26日
分销期 1/22-1/26
上市日 1年：1月28日；2/5/7年：1月30日
基本承销额 无
发行手续费 1/2年：0.05%；5/7年：0.10%
---------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。