重温稿-台湾货币市场：大型机构农历年前短票利率下调，去化资金压力大

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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* 货币基金抢标中油、台电短票，银行资金更多
* 大型金融机构下调年前短票利率，跨年可弹性调整
* 月底资金料宽松，跨月拆款需求意愿低落
记者 董永年
路透台北1月21日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟特定大型金融机构农历年前的短票利率下调。资金调度人士指出，市场相对宽松，除两大龙头金融机构多钱外，多数民营银行也有消化资金压力。
他们表示，受货币型基金抢进中油、台电商业本票标售影响，一些原本靠得标以去化资金的民营银行，都面临了资金无处可去的窘况。且拆款需求低落，只能排队等央行冲销。
〞现在的感觉是没有需求，因为不像上个月是季底。 〞一位公股银行资金调度人士说。
另一票券商交易员则称，目前只作月内的拆款，还不想这么早拿跨月的资金。因为现在拿，就损失了一周的利息成本。
一民营大型银行资金调度人士也指出，资金拆入相当容易，几家大型民营银行以及外商银行都多钱，因此利率仍成交在偏低位置。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.360-0.480%，上日在0.380-0.440%；两周拆款利率区间在0.420-0.495%，和上日相同。
**年前短票利率下调**
短票方面，今日特定大型金融机构调降了农历年前到期的短票利率，显示年关前的市场资金供应相当充沛。
“或许受到昨日公债截标关系，原本开0.64%的，今天降到0.61%。”一位大型票券交易员说。
大型金融机构资金调度人士则称，资金太多且去化管道有限，如果票券商供应跨农历年的短票量够多，利率也是可以弹性调整。
台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年104/2期公债 得标利率为2.08%，符合市场预估的2.04-2.08%区间，但不足额标售。
今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，少数成交在0.61%；至于跨农历年短票成交利率则落在0.62-0.65%，同上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.602%，前日平均利率在0.608%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.62%，前日平均利率在0.637%。
台湾央行周三存单到期金额806亿台币，共发行811亿台币存单，存单发行余额增5亿。 周四央行存单到期金额3,194亿台币，周五为3,571.5亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为241亿台币，累积超额准备为1,622亿台币、加计前期1%的超额准备为3,751亿台币。
**RP利率续处低位**
台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持平。交易员称，20年104/2期公债由资金充裕的银行业及寿险业得标83%，料周五公债交割不致影响资金调度，短线RP利率可望持续维持在既有区间不变。
他们指出，尽管今日少数投信稍有走钱，但银行、寿险端资金平稳偏松，资金调度顺畅带动RP利率续处低位，并有交易商开始降低月底落点量，采差别报价引导客户资金分流，像是跨月公司债RP成交在0.64%，月内则以0.63%成交。
〞月底没这么紧张，农历年才会比较紧张。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
本周本地债券发行情况包括：周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债发行金额318.022亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。
本周余日本地债券还本则有：周四南港轮胎 转换公司债15亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽/张喜良)
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