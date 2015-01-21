人民币衍生品：两年期美元掉期升水触及历史新高，离岸升水高位与套利盘推动

路透北京1月21日 - 中国美元/人民币掉期曲线 周三略陡峭化，两年期美元掉期升水盘中并触及历史新高。交易员称，今日美元/人民币掉期曲线近端卖压较大，而美元/离岸人民币掉期 升水高于境内以及套利盘活跃成为推动境内远端购汇的主力军。

交易员并称，近期市场传言央行又续作MLF(中期借贷便利)，本币流动性并不太紧张的情况下，短端逢高卖出不失为一个比较好的策略。市场并高度关注明日欧洲央行议息会议。

“长端的买盘还是外资行为主，短端的话，感觉中资外资都在卖。但总的来说今天波动不是很大。”一城商行交易员表示。

同时，周三套利盘交易活跃亦是推动长端掉期升水高企的主要原因之一。另一股份行交易员表示，周三交易员一般愿意在即期市场做空美元，明日再做多,根据即期交割日起息期的不同以及横跨周末的时间，这类交易可以获得三天的利差收益；同时在掉期市场上做空隔夜美元/人民币 掉期，以对冲现金流并有望赚取掉期点的收益。

“如果今天的即期价格和明天即期价格一样，就赚了S/N的掉期点。当然如果明天即期（美元）朝上走，还是可能亏的。”他说。

不过交易员也指出，长端美元掉期升水本已在高位，未来走势料以震荡为主，因当前本币资金面并不吃紧，亦无特别激进的买卖盘涌现，市场尚未出现趋势性行情。

今日隔夜掉期美元升水 收于6.2个点子，较周一回落1.59%；一周期掉期美元升水 收于49个点子，一年期掉期美元升水 收于1,755个点子，分别较周一扬升4.26%和0.86%。两年期掉期美元升水 则于盘中创出历史新高3,050。

银行间市场周三主要回购利率续涨，其中七天期取代14天领涨，幅度逾20基点(bp)。虽然除国开行外的大型银行出资仍不算踊跃，但整体供给状况较上日已出现改善。惟因14天及以上品种与短期存在较大利差，供求期限错配情况相对明显。

周四有500亿元人民币的六个月期国库现金定期存款招标，将为市场注入等额流动性。