美国各类经济指标总览--2015/1/21

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
美国商务部周三公布，美国12月房屋开工上升4.4%，12月房屋开工年率为108.9万户(预估为104.0万户)。12月独栋房 屋开工增长7.2%至728,000户，为2008年3月以来最高。12月独栋房屋建筑许可增长4.5%至667,000户，为2008年1月以 来最高。 当前值 前次值 失业率(%) 5.6 (12月) 5.8 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加25.2 (12月) 增加35.3 (11月修正值) 平均时薪(%) -0.2 (12月) +0.2 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (12月) -0.3 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (12月) +0.1 (11月) 实质所得(%) +0.2 (12月) +0.8 (11月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.3 (12月) -0.2 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (12月) 持平 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +5.0 (第三季终值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季终值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) -0.9 (12月) ＋0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差390.0 (11月) 逆差422.5 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) -0.1 (12月) +1.3 (11月修正值) 产能利用率(%) 79.7 (12月) 80.0 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.6 (1月10日当周) 29.7 (1月3日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余20 (12月) 赤字568 (11月) 领先指标(%) +0.6 (11月) +0.6 (10月修正值) 个人所得(%) +0.4 (11月) +0.3 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加132.3 (10月) 增加154.4 (9月修正值) 企业库存(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 建筑支出(%) -0.3 (11月) +1.2 (10月修正值) 消费者信心 92.6 (12月) 91.0 (11月修正值) 房屋开工(万户) 108.9 (12月) 104.3 (11月修正值) 建筑许可(万户) 103.2 (12月) 105.2 (11月) 成屋销售(万户) 493 (11月) 525 (10月修正值) 新屋销售(万户) 43.8 (11月) 44.5 (10月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (11月) -0.7 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.9 (11月修正值) +0.3 (10月) 供应管理协会非制造业指数 56.2 (12月) 59.3 (11月) 供应管理协会制造业指数 55.5 (12月) 58.7 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.8 (11月) +0.6 (10月修正值) 进口物价(%) -2.5% (12月) -1.8% (11月修正值) 出口物价(%) -1.2% (12月) -0.8% (11月修正值) 单位劳工成本(%) -1.0 (第三季修正值) -3.7 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第三季修正值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f