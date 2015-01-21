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亚洲 | 2015年 1月 21日 星期三 19:09 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低点，受累于技术性卖盘

路透吉隆坡1月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至逾两周最低，之
前市场担心洪水会致婆罗洲主产区受灾。
    
    交易员表示，马币(林吉特)跌至2009年4月以来的最低，不足以遏制
棕榈油的下跌。
    
    指标4月棕榈油期货 周三收跌2.0%，报每吨2,273马币，盘中
触及2,270林吉特，为1月5日以来最低。
    
    成交量在66,335口，接近35,000口均值的两倍。
    
    路透技术分析师王涛表示，技术面显示棕榈油的目标区间仍为2,214
－2,248马币。(完)
         
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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