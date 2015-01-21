马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低点，受累于技术性卖盘

路透吉隆坡1月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至逾两周最低，之 前市场担心洪水会致婆罗洲主产区受灾。 交易员表示，马币(林吉特)跌至2009年4月以来的最低，不足以遏制 棕榈油的下跌。 指标4月棕榈油期货 周三收跌2.0%，报每吨2,273马币，盘中 触及2,270林吉特，为1月5日以来最低。 成交量在66,335口，接近35,000口均值的两倍。 路透技术分析师王涛表示，技术面显示棕榈油的目标区间仍为2,214 －2,248马币。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王丽鑫)