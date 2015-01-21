重温稿--中国央行：进行3,195亿元中期借贷便利，利率与上次操作相同

路透北京1月21日 - 中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。

央行官方微博称，此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。

央行官网显示，此次MLF操作的利率与去年10月操作利率相同，反映出央行近期未有引导利率下行的意图。

央行于去年12月31日公告称，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性；但对于市场传出的MLF等消息，官方则未有证实或否认。