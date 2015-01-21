重温稿--中国央行：进行3,195亿元中期借贷便利，利率与上次操作相同

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京1月21日 - 中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。
央行官方微博称，此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。
央行官网显示，此次MLF操作的利率与去年10月操作利率相同，反映出央行近期未有引导利率下行的意图。
央行于去年12月31日公告称，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性；但对于市场传出的MLF等消息，官方则未有证实或否认。
中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。（完） (发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。