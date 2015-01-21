投行观点：Jefferies 将Advanced Micro Devices目标价从5美元下调至4美元，评级定为买入

《全球主要国家债券发行预告》--5月23日-5月30日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/23 英国 标售2036年到期、票息1/8%的公债 5/23 美国 发售两年期公债 5/23 德国 标售两年期公债 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/23 英国 标售2036年到期、票息1/8%的公债 5/23 美国 发售两年期公债 5/23 德国 标售两年期公债 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债
--中国保监会印发《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》，在风险可控的前提下，支持保险资金投资对宏观经济和区域经济具有重要带动作用的重大工程。
路透台北5月23日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,496.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --CITI发行2.9亿美元金融债。 --友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元。 --台湾企银发行13亿台币金融债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)3,481.8亿台币： 5/24 1,062亿台币 5/25 10,404亿台币 5/26 3,980亿台币 5/29