美国热股：Netflix加快进驻国际市场且季度用户增长超预期，股价急升近16%

路透1月21日 - Netflix 表示未来两年将完成进驻200个国家和地区的业务扩张工作，速度快于预期，此前该公司在进入海外市场的同时，美国业务成长放缓。Netflix周二表示截止12月当季，增加了430万名订购客户，超过自身指引。