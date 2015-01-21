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市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 22:50 BJT

美国热股：Netflix加快进驻国际市场且季度用户增长超预期，股价急升近16%

路透1月21日 - Netflix 表示未来两年将完成进驻200个国家和地区的业务扩张工作，速度快于预期，此前该公司在进入海外市场的同时，美国业务成长放缓。Netflix周二表示截止12月当季，增加了430万名订购客户，超过自身指引。

Netflix周三盘初急升15.6%，报403.25美元。 (完)
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