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债券 | 2015年 1月 21日 星期三 21:40 BJT

欧洲经济：梅克尔称ECB应避免因QE而发出错误信号

路透1月21日 - 德国总理梅克尔周三重申，欧洲央行(ECB)在其决策过程中是独立的，不过她还表示，尽管如此欧洲央行仍要避免发出可能降低结构性改革必要性的信号。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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