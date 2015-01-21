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货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 23:11 BJT

欧元区金融：欧洲央行执委会提议每月购债500亿欧元-华尔街日报

路透法兰克福1月21日 - 华尔街日报周三援引知情人士报导称，欧洲央行执委会提议实施量化宽松(QE)计划，其中包括每月购债500亿欧元，执行期至少为一年。

欧洲央行拒绝就华尔街日报的报导置评。

彭博新闻社也报导称，以主权债为主的每月购买500亿欧元资产的计划在3月前不会实施，计划将持续至2016年底。

欧洲央行管委会周四将举行政策会议，决定是否宣布QE。由六个委员组成的欧洲央行执委会是25人央行管委会的核心。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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