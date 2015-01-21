全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运价劲涨

路透1月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上升，因海岬型船运价大幅攀升。

乾散货运价指数升17点，或2.26%，报770点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升219点，或29.12%，至971点。日均获利增加996美元，至9,050美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点或2.16%，报725点。日均获利跌127美元，至5,787美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报673点。灵便型船指数 下降8点，报402点。(完)