全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运价劲涨

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透1月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上升，因海岬型船运价大幅攀升。
乾散货运价指数升17点，或2.26%，报770点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 劲升219点，或29.12%，至971点。日均获利增加996美元，至9,050美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点或2.16%，报725点。日均获利跌127美元，至5,787美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报673点。灵便型船指数 下降8点，报402点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。