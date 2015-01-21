金属期市：期铜上涨，市场聚焦欧洲央行政策会议

* 期铜价格在今年迄今下挫10%

* 中国保税仓库镍溢价升至6月来最高

路透伦敦1月21日 - 期铜周三上涨，因报导称欧洲央行周四将祭出大规模主权债购买计划以提振欧元区经济，但全球最大买家中国前景不确定，限制期铜升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.42%，报每吨5,771美元。期铜从上周所及的五年半低位5,353.25美元反弹，但今年迄今仍下挫10%。

华尔街日报周三援引知情人士报导称，欧洲央行提议实施量化宽松(QE)计划，其中包括每月购债500亿欧元，执行期至少为一年。

“欧洲央行即将公布的决定，如果成功提振欧元区经济成长的话，将推高铜需求，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Asla说，他直指是欧洲央行祭出刺激计划可能推动建筑项目的支出。

美国12月独栋房屋开工增至六年半最高水平，建筑许可也急增，是疲弱楼市令人鼓舞的复苏迹象。 消息也提振期铜。

不过，中国经济数据令期铜承压。中国工业和信息化部周三公布，2014年中国精炼铜产量796万吨，同比增长13.8%。 中国2014年经济增速降至7.4%，为24年来最低。

透过卖空扶助推低铜价至逾五年低位的中国投资基金表示，他们关注农历新年后中国铜消费的情况，以决定是否尝试再次推低铜价。

中国保税仓库镍溢价攀升，上涨10美元，至85美元，此为6月来最高。溢价不断上涨可能是去年印尼实施镍矿石出口禁令后，中国不锈钢制造商囤积原材料的迹象。

期镍劲升2%，收报每吨15,075美元，在LME金属中升幅最大。

三个月期铝 升1.25%，报每吨1,867美元。三个月期锌 涨1.9%，收报每吨2,140美元。三个月期铅 升0.53%，至每吨1,914美元。

三个月期锡 没有跟随市场涨势，下滑0.51%，至每吨19,350美元。(完)

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