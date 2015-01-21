英国债市：英债价格急升，此前英国央行会议记录令投资者意外

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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路透伦敦1月21日 - 英国政府公债价格周三急升，和德国公债下跌形成对比，因英国央行会议记录显示两名决策者放弃升息主张，令市场意外。
英债上扬，德债下滑，因德国公债标售成绩不佳，且报导称欧洲央行料将每月购债500亿欧元。
10年期英债/德债收益率差跌幅创逾三年来最大，骤降12个基点，至两个月低位96.0个基点。
“这是市况不寻常的一天，英债和德债的走势完全不同，”苏格兰皇家银行固定收益策略师Simon Peck说。
上次两种公债收益率差大跌是在2011年11月，当时担心欧元区将会解体，受二线国家债务问题拖累。
五年期英债 领涨，收益率跌至1%以下，伸手可及周五触及的18个月低位0.948%，日内收低4个基点，报0.99%。
10年期英债收益率跌3个基点，报1.50%，盘中短暂触及2012年8月来最低的1.457%。
10年期德债升8个基点，因市场押注欧洲央行周四将公布空前的购债计划，该计划将会成功推高欧元区通胀。(完)
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