纽约期市：纽约可可跌至两个月低位，原糖期货升至两个月高位

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透纽约/伦敦1月21日 - 纽约可可期货周三下跌至两个月低位，因多个利空的基本面因素令价格失守技术支撑位，引发卖盘。洲际交易所(ICE)原糖期货升至两个月高位，之后缩减涨幅。
ICE阿拉比卡咖啡期货跌至两个月低位，连跌第四天，因预期巴西将迎来作物急需的降雨。
纽约可可期货创12月11日来最大单日跌幅，因价格跌穿关键的费波纳奇回档技术位和3月可可合约的50日移动均线后，引发技术性卖出。
纽约3月可可价格 跌73美元，或2.5%，收报每吨2,852美元，此前跌至近月合约自11月17日来最低的2,840。
交易商称，可可加工数据疲弱、科特迪瓦(象牙海岸)可可抵港步伐加快和需求不断下降，合力促使投机者卖出。
伦敦5月可可 下跌31英镑，或1.6%，收报每吨1,959英镑。
市场等待本周稍后出炉的亚洲第四季可可加工数据。
3月原糖 涨0.09美分，或0.6%，收报每磅15.92美分，盘中升至11月25日来最高水平16.16美分。
3月白糖期货 收高1美元，或0.2%，收报每吨408.30美元。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.05美分，或1.9%，收报每磅1.6125美元。3月罗布斯塔咖啡 跌3美元，或0.2%，收报每吨1,947美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。