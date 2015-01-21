纽约期市：纽约可可跌至两个月低位，原糖期货升至两个月高位

路透纽约/伦敦1月21日 - 纽约可可期货周三下跌至两个月低位，因多个利空的基本面因素令价格失守技术支撑位，引发卖盘。洲际交易所(ICE)原糖期货升至两个月高位，之后缩减涨幅。

ICE阿拉比卡咖啡期货跌至两个月低位，连跌第四天，因预期巴西将迎来作物急需的降雨。

纽约可可期货创12月11日来最大单日跌幅，因价格跌穿关键的费波纳奇回档技术位和3月可可合约的50日移动均线后，引发技术性卖出。

纽约3月可可价格 跌73美元，或2.5%，收报每吨2,852美元，此前跌至近月合约自11月17日来最低的2,840。

交易商称，可可加工数据疲弱、科特迪瓦(象牙海岸)可可抵港步伐加快和需求不断下降，合力促使投机者卖出。

伦敦5月可可 下跌31英镑，或1.6%，收报每吨1,959英镑。

市场等待本周稍后出炉的亚洲第四季可可加工数据。

3月原糖 涨0.09美分，或0.6%，收报每磅15.92美分，盘中升至11月25日来最高水平16.16美分。

3月白糖期货 收高1美元，或0.2%，收报每吨408.30美元。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.05美分，或1.9%，收报每磅1.6125美元。3月罗布斯塔咖啡 跌3美元，或0.2%，收报每吨1,947美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红) (编译 利棣儿；审校 李军)