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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货从一周高位回落，因供应充足

路透芝加哥1月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，
扭转稍早升至一周高位的势头，交易商说因全球供应充裕和南美玉米生长
条件总体良好。
    
    市场交投清淡，成交量预料为17万口，为1月2日来最低。芝加哥商业
交易所集团(CME Group)数据显示，在上日玉米价格大涨时，未平仓合约
增加至11月来最高，有1,908口新的头寸，暗示投资者建立新的多头仓位
。
    
    美国现货玉米市场持稳至上涨，农户希望今年稍后玉米价格上涨，他
们不愿卖出。
    
　　3月玉米合约 下跌2-1/4美分，报3.88美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为184,593口。(完)
        
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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