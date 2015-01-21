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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货收低，因MGEX春麦下跌和加元走弱

路透1月21日 - 美国小麦期货周三多数收低，由明尼阿波利斯和堪萨
斯城小麦市场领跌，因市场之间的价差出现修正，且加元大跌，交易商说
。
    
    明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦下跌，因加元跌至2009年4月来
最低水平，此前加拿大央行宣布减息，令市场意外。加元下跌，令加拿大
春麦较美国小麦更具竞争力。
    
    明尼苏达州德卢斯小麦库存从上周的1,620万蒲式耳上升至1,810万蒲
式耳，也向MGEX春麦价格施压。
    
    MGEX-3月春麦 较KCBT-3月硬红冬麦 溢价下跌至8-3/4
美分，从上日触及11-3/4美分的一年高位回落。
    
    中国本周拍卖的138,787吨国家储备小麦中，有大约六成售出。     
    
    CBOT-3月小麦合约 收低1/4美分，报蒲式耳5.36-3/4美元。
    
    今日CBOT小麦期货成交量预计为77,055口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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