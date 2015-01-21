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债券 | 2015年 1月 22日 星期四 04:51 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因欧洲央行会议前投资者出脱头寸

* 公债收益率上升，因ECB购债报导和加拿大减息
    * 公债收益率几无变动，盘中短暂走陡
    * 在周四ECB会议前，投资者出脱头寸

    路透纽约1月21日 - 美国公债收益率周三上涨，因报导称欧洲央行(E
CB)执委会提议每月购债500亿欧元和加拿大央行意外减息后，投资者出脱
仓位。
    
    美国公债价格抹去稍早升幅。美国公债之前上涨是因投资者押注如果
欧洲央行祭出新的购债计划，将进一步降低避险公债的供应，令美元计价
资产和长期美国公债的吸引力增强。
    
    欧洲央行政策决定带来的影响的不确定性和油价下滑，导致加拿大央
行意外减息，一度令美债收益率曲线走陡，因投资者也考虑是否通胀预期
或海外央行放宽货币政策将可能导致美国联邦储备理事会(美联储/FED)推
迟加息。大部份人士预期美联储将在今年升息。
    
    “看来人人都在出脱仓位。加拿大央行意外举动搅动市场，令美国公
债收益率曲线走陡，”法国兴业驻纽约的美国公债交易商Sean Murphy说
。
    
    五年期/30年期美国公债收益率差最新持平在109个基点。
    
    加拿大央行宣布将指标利率从1%降至0.75%，结束了自1950年代以来
持续时间最长的利率稳定期。央行自2010年9月以来一直将利率保持在1%
不变。央行还大幅下调了未来一年的通胀和成长预估。 
    
    欧元区消息人士称，欧洲央行执行委员会提议自3月起每月购债500亿
欧元。
    
    分析师表示，更多外国央行减息或采取非常规刺激计划，令美联储将
美国利率正常化的难度加大。如果美联储升息，将导致美国利率和全球其
余地区的利率差距进一步扩大，将可能最终损害美国经济。
    
    “现在美联储若要升息，也可能被推迟。人们押后大约今年年中升息
的预期，”野村证券国际美国利率策略师George Goncalves说。
    
    指标10年期美国公债 下跌12/32，收益率从周二尾盘的1.
81%上升至1.84%。30年期公债 价格跌25/32，收益率报2.42%
，稍早测试纪录低位2.35%。
    
      -----------------------1941 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-08/32  (-01/32)     0.499
    五年期公债      101-14/32  (-05/32)     1.323
    10年期公债     103-23/32  (-09/32)     1.836
    30年期公债     112-08/32  (-16/32)     2.421(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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