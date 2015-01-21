美国债市：公债收益率上涨，因欧洲央行会议前投资者出脱头寸

* 公债收益率上升，因ECB购债报导和加拿大减息 * 公债收益率几无变动，盘中短暂走陡 * 在周四ECB会议前，投资者出脱头寸 路透纽约1月21日 - 美国公债收益率周三上涨，因报导称欧洲央行(E CB)执委会提议每月购债500亿欧元和加拿大央行意外减息后，投资者出脱 仓位。 美国公债价格抹去稍早升幅。美国公债之前上涨是因投资者押注如果 欧洲央行祭出新的购债计划，将进一步降低避险公债的供应，令美元计价 资产和长期美国公债的吸引力增强。 欧洲央行政策决定带来的影响的不确定性和油价下滑，导致加拿大央 行意外减息，一度令美债收益率曲线走陡，因投资者也考虑是否通胀预期 或海外央行放宽货币政策将可能导致美国联邦储备理事会(美联储/FED)推 迟加息。大部份人士预期美联储将在今年升息。 “看来人人都在出脱仓位。加拿大央行意外举动搅动市场，令美国公 债收益率曲线走陡，”法国兴业驻纽约的美国公债交易商Sean Murphy说 。 五年期/30年期美国公债收益率差最新持平在109个基点。 加拿大央行宣布将指标利率从1%降至0.75%，结束了自1950年代以来 持续时间最长的利率稳定期。央行自2010年9月以来一直将利率保持在1% 不变。央行还大幅下调了未来一年的通胀和成长预估。 欧元区消息人士称，欧洲央行执行委员会提议自3月起每月购债500亿 欧元。 分析师表示，更多外国央行减息或采取非常规刺激计划，令美联储将 美国利率正常化的难度加大。如果美联储升息，将导致美国利率和全球其 余地区的利率差距进一步扩大，将可能最终损害美国经济。 “现在美联储若要升息，也可能被推迟。人们押后大约今年年中升息 的预期，”野村证券国际美国利率策略师George Goncalves说。 指标10年期美国公债 下跌12/32，收益率从周二尾盘的1. 81%上升至1.84%。30年期公债 价格跌25/32，收益率报2.42% ，稍早测试纪录低位2.35%。 -----------------------1941 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-08/32 (-01/32) 0.499 五年期公债 101-14/32 (-05/32) 1.323 10年期公债 103-23/32 (-09/32) 1.836 30年期公债 112-08/32 (-16/32) 2.421(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)