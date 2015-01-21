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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 05:15 BJT

美股盘后：美国运通公布业绩后股价下滑1.5%

路透1月21日 - 美国运通 周三在盘后交易中下滑1.5%，之前该公司公布季度业绩。(完)
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