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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 05:20 BJT

美股盘后：EBAY公布业绩后股价下滑1.1%

路透1月21日 - EBAY 周三在美股盘后大跌1.1%，之前该公司公布业绩。

EBAY公布第四季非GAAP每股收益为0.90美元，GAAP每股收益为0.75美元，营收为49亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计EBAY第四季每股收益为0.89美元，营收为49.3亿美元。

EBAY预计第一季非GAAP每股收益为0.68-0.71美元，GAAP每股收益为0.37-0.43美元，营收为43.5-44.5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计EBAY第一季每股收益为0.76美元，营收为47亿美元。(完)
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