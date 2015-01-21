国际油市：油价上涨，因交易商希望油企削减投资能缓和供应过剩的局面

* OPEC和IEA预计今年稍后油价将反弹

* 道达尔将削减美国页岩油生产支出

* 美元兑欧元下跌后反弹

路透纽约1月21日 - 全球原油价格周三结束两日跌势，上涨大约2%，因交易商希望油企削减投资能缓和供应过剩的局面，带动油价反弹。供应过多令原油价格自6月来下跌逾一半。

油价受到提振，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长和国际能源署(IEA)首席经济学家均表示，他们预期，徘徊在2009年4月低位的油价将在今年稍后反弹。

继包括BP Plc 和康菲石油国际(ConocoPhillips) 在内的国际石油巨擘后，道达尔 成为最新一家石油公司宣布削减支出，因近期油价下跌。法国石油公司道达尔表示，将削减美国和其他地区的页岩油生产支出，这令市场希望美国原油供应过剩的局面将得到缓和。

布兰特原油 上涨1.04美元，结算价报每桶49.03美元，美国原油 上升1.31美元，结算价报每桶47.78美元。

美元指数 基本持平，略低于93，交易商等待欧洲央行宣布购债计划以支持欧元区经济。