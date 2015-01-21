国际油市：油价上涨，因交易商希望油企削减投资能缓和供应过剩的局面

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
* OPEC和IEA预计今年稍后油价将反弹
* 道达尔将削减美国页岩油生产支出
* 美元兑欧元下跌后反弹
路透纽约1月21日 - 全球原油价格周三结束两日跌势，上涨大约2%，因交易商希望油企削减投资能缓和供应过剩的局面，带动油价反弹。供应过多令原油价格自6月来下跌逾一半。
油价受到提振，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长和国际能源署(IEA)首席经济学家均表示，他们预期，徘徊在2009年4月低位的油价将在今年稍后反弹。
继包括BP Plc 和康菲石油国际(ConocoPhillips) 在内的国际石油巨擘后，道达尔 成为最新一家石油公司宣布削减支出，因近期油价下跌。法国石油公司道达尔表示，将削减美国和其他地区的页岩油生产支出，这令市场希望美国原油供应过剩的局面将得到缓和。
布兰特原油 上涨1.04美元，结算价报每桶49.03美元，美国原油 上升1.31美元，结算价报每桶47.78美元。
美元指数 基本持平，略低于93，交易商等待欧洲央行宣布购债计划以支持欧元区经济。
美国政府原油库存报告将在周四公布。市场预期上周美国原油库存将增加260万桶。(完)
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。