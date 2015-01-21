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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 05:27 BJT

美股盘后：XILINX公布业绩后股价重挫6.1%

路透1月21日 - XILINX 周三在美股盘后重挫6.1%，之前该公司公布业绩。

XILINX公布会计年度第三季每股收益0.62美元，营收为5.94亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计XILINX第三季每股收益为0.61美元，营收为6.166亿美元。(完)
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