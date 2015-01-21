《综述》欧洲央行量化宽松加紧酝酿，加拿大央行意外出手

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
中国周二发布2014年国内生产总值(GDP)全年同比增速创24年来最低。
中国去年11月降息，为两年来首次，因制造业增长放缓，且地产市场表现低迷，但人行行长周小川周三力图淡化经济面风险。
周小川在达汱斯全球经济论坛表示， 总体来看，如果中国经济指标平均表现良好，央行就很难出台专门针对房地产市场的政策。
这样就只有美联储计划在六年来首度将利率升离零水准，尽管通胀可能远低于目标。
旧金山联储总裁威廉姆斯周五对记者表示，“没有必要急于升息，同时我们也希望确定我们在以恰当方式行动，没有落后于形势。”
美国单单在2014年就创造170万个就业岗位，经济年成长率可望达2.6%。
尽管美国会受到全球需求下滑的打击，但美国商品进出口占GDP比例不到25%，相比之下中国则逼近五成，这意味着美国受全球经济的影响相对将较小，因其国内市场规模庞大。(完) (编译 郑茵/陈宗琦/许娜/龚芳; 审校 张涛/郑茵/李爽)
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。