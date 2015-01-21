《综述》欧洲央行量化宽松加紧酝酿，加拿大央行意外出手

中国周二发布2014年国内生产总值(GDP)全年同比增速创24年来最低。

中国去年11月降息，为两年来首次，因制造业增长放缓，且地产市场表现低迷，但人行行长周小川周三力图淡化经济面风险。

周小川在达汱斯全球经济论坛表示， 总体来看，如果中国经济指标平均表现良好，央行就很难出台专门针对房地产市场的政策。

这样就只有美联储计划在六年来首度将利率升离零水准，尽管通胀可能远低于目标。

旧金山联储总裁威廉姆斯周五对记者表示，“没有必要急于升息，同时我们也希望确定我们在以恰当方式行动，没有落后于形势。”

美国单单在2014年就创造170万个就业岗位，经济年成长率可望达2.6%。