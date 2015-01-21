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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 07:35 BJT

《综述》欧洲央行量化宽松加紧酝酿，加拿大央行意外出手

中国周二发布2014年国内生产总值(GDP)全年同比增速创24年来最低。

中国去年11月降息，为两年来首次，因制造业增长放缓，且地产市场表现低迷，但人行行长周小川周三力图淡化经济面风险。

周小川在达汱斯全球经济论坛表示， 总体来看，如果中国经济指标平均表现良好，央行就很难出台专门针对房地产市场的政策。

这样就只有美联储计划在六年来首度将利率升离零水准，尽管通胀可能远低于目标。

旧金山联储总裁威廉姆斯周五对记者表示，“没有必要急于升息，同时我们也希望确定我们在以恰当方式行动，没有落后于形势。”

美国单单在2014年就创造170万个就业岗位，经济年成长率可望达2.6%。

尽管美国会受到全球需求下滑的打击，但美国商品进出口占GDP比例不到25%，相比之下中国则逼近五成，这意味着美国受全球经济的影响相对将较小，因其国内市场规模庞大。(完) (编译 郑茵/陈宗琦/许娜/龚芳; 审校 张涛/郑茵/李爽)
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