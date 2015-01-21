《全球汇市》美元兑欧元在ECB会议前下跌，因交易商削减欧元空头头寸

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1608 1.1549 +0.51 -4.04 1.2097
美元/日圆 117.93 118.79 -0.72 -1.46 119.68
欧元/日圆 136.93 137.21 -0.20 -5.42 144.77
美元/瑞郎 0.8596 0.8753 -1.79 -13.53 0.9941
英镑/美元 1.5142 1.5143 -0.01 -2.77 1.5573
美元/加元 1.2339 1.2111 +1.88 +6.21 1.1618
澳元/美元 0.8084 0.8168 -1.03 -1.03 0.8168
欧元/瑞郎 0.9981 1.0113 -1.31 -17.00 1.2026
欧元/英镑 0.7665 0.7626 +0.51 -1.16 0.7755
新西兰元/美元 0.7548 0.7636 -1.15 -3.19 0.7797
美元/挪威克朗 7.5860 7.6687 -1.08 +1.53 7.4720
欧元/挪威克朗 8.8081 8.8602 -0.59 -2.56 9.0392
美元/瑞典克朗 8.1717 8.1630 +0.11 +4.83 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4960 9.4420 +0.57 +0.29 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 李爽； 审校 张荻)
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