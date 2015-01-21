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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 07:08 BJT

《全球汇市》美元兑欧元在ECB会议前下跌，因交易商削减欧元空头头寸

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1608 1.1549 +0.51 -4.04 1.2097

美元/日圆 117.93 118.79 -0.72 -1.46 119.68

欧元/日圆 136.93 137.21 -0.20 -5.42 144.77

美元/瑞郎 0.8596 0.8753 -1.79 -13.53 0.9941

英镑/美元 1.5142 1.5143 -0.01 -2.77 1.5573

美元/加元 1.2339 1.2111 +1.88 +6.21 1.1618

澳元/美元 0.8084 0.8168 -1.03 -1.03 0.8168

欧元/瑞郎 0.9981 1.0113 -1.31 -17.00 1.2026

欧元/英镑 0.7665 0.7626 +0.51 -1.16 0.7755

新西兰元/美元 0.7548 0.7636 -1.15 -3.19 0.7797

美元/挪威克朗 7.5860 7.6687 -1.08 +1.53 7.4720

欧元/挪威克朗 8.8081 8.8602 -0.59 -2.56 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1717 8.1630 +0.11 +4.83 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4960 9.4420 +0.57 +0.29 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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