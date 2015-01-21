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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 06:59 BJT

加拿大股市：劲升1.8%，因加拿大央行意外减息带动银行股上扬

路透多伦多1月21日 - 加拿大主要股指周三上涨，因加拿大央行意外减息，扶助提振能源股和对利率反应敏感的银行和其他金融股。

加拿大央行意外宣布降息，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，并称随时准备在必要时进一步放松政策。加拿大央行总裁波洛兹表示，意外降息是一种保险措施，可以防范油价冲击给加拿大带来的风险。

投资者对此表现欢迎，加拿大主要股指劲升1.8%，且大部份主要板块也走高。

能源股升幅居前，飙升3.2%，油价上涨也令能源股受惠。Suncor Energy Inc 跳升4.2%，Canadian Natural Resources Ltd 劲涨4.8%。

金融股也上升。加拿大皇家银行 大涨1.6%，满地可银行(Bank of Montreal) 上扬1.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨251.98点，或1.76%，报14,560.42点。在10大类股中，有八类收升。(完)
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