欧洲央行：执委会提出购债计划，将在周四会议上作出决定--消息

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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由六名成员组成、同时也是欧洲央行管理委员会核心的执委会，周二已经先行举行会议。管委会周四将开会决定是否着手进行量化宽松(QE)--印钞购买主权债券。
市场对欧洲央行将宣布一项大规模计划的预期沸沸汤汤，尽管德国央行反对的立场坚决。德国担心这样的计划有可能令挥霍无度的国家无心进行经济改革。
周一对货币市场交易员进行的一项路透调查显示，受访者预期欧洲央行将宣布一项6,000亿欧元的主权债券购买计划，不过他们也认为，那并不足以扭转下滑的通胀，重回欧洲央行的目标。
欧元区消费者物价指数上月转为负值，滑落至负0.2%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。
业已降息至纪录低点的欧洲央行，开始购买民间部门的资产，并挹注数千亿欧元，为银行提供低利贷款。量化宽松是其最后的重大政策工具。
欧洲央行将透过购买主权债券，展现其提振通胀的承诺。欧洲央行也将营造“投资组合效应(portfolio effect)”，也就是投资人将投资标的转移至其他资产--其中有一部分可能转至欧元区之外--藉此打压欧元。(完) (编译 郑茵/陈宗琦；审校 戴素萍)
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路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。