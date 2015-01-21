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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 07:28 BJT

《全球汇市》加元因加央行意外降息遭受重创，ECB决策对欧元至关重要

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1611 1.1608 +0.03 -4.02 1.2097

美元/日圆 117.91 117.93 -0.02 -1.48 119.68

欧元/日圆 136.91 136.89 +0.01 -5.44 144.78

美元/瑞郎 0.8605 0.8596 +0.10 -13.44 0.9941

英镑/美元 1.5136 1.5142 -0.04 -2.81 1.5573

美元/加元 1.2329 1.2339 -0.08 +6.12 1.1618

澳元/美元 0.8095 0.8084 +0.14 -0.89 0.8168

新西兰元/美元 0.7570 0.7548 +0.29 -2.91 0.7797

澳元/日圆 95.450 95.330 +0.13 -2.35 97.750

新西兰元/日圆 89.260 89.010 +0.28 -4.34 93.310

英镑/日圆 178.47 178.57 -0.06 -4.24 186.38

澳元/新西兰元 1.0686 1.0703 -0.16 +2.07 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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