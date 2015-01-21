《全球汇市》加元因加央行意外降息遭受重创，ECB决策对欧元至关重要

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1611 1.1608 +0.03 -4.02 1.2097
美元/日圆 117.91 117.93 -0.02 -1.48 119.68
欧元/日圆 136.91 136.89 +0.01 -5.44 144.78
美元/瑞郎 0.8605 0.8596 +0.10 -13.44 0.9941
英镑/美元 1.5136 1.5142 -0.04 -2.81 1.5573
美元/加元 1.2329 1.2339 -0.08 +6.12 1.1618
澳元/美元 0.8095 0.8084 +0.14 -0.89 0.8168
新西兰元/美元 0.7570 0.7548 +0.29 -2.91 0.7797
澳元/日圆 95.450 95.330 +0.13 -2.35 97.750
新西兰元/日圆 89.260 89.010 +0.28 -4.34 93.310
英镑/日圆 178.47 178.57 -0.06 -4.24 186.38
澳元/新西兰元 1.0686 1.0703 -0.16 +2.07 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 于春红/许娜/陈宗琦/李婷仪/李爽/戴素萍)
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路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。