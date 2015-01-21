日韩经济指标预测--1月22日-1月29日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月21日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超4,551 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,844 1月22日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.4% +0.9% (较上年同期) +2.8% +3.2% 1月23日(五) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 52.0 1月26日当周 1月25日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差8,919 出口(较上年同期) -- +4.9% 进口(较上年同期) -- -1.7% 1月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 102 1月27日(二) 暂无重要经济数据公布 1月28日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.4% 1月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 81 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- +1.3% (较上年同期) -- -3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -- +0.4% (较上年同期) -- -2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -- +2.7% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -- +2.3% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 12月 -- 1.12 失业率 -- 3.5% 2350 日本工业生产 11月初值 -- -0.5% 一个月预估值 -- +3.2% 两个月预估值 -- +5.7%(完)
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。