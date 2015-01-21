美国金融：美国全国期货协会上调瑞郎等外汇交易最低保证金要求

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透芝加哥1月22日 - 美国全国期货协会(U.S. National Futures Association)周三表示，该协会周四将上调一些外汇交易最低保证金要求。上周瑞郎走势震荡。
据公告，该协会将要求外汇交易商会员其瑞郎交易最低保证金须维持在相当于名义价值的5%，高于当前的2%。该协会将把瑞典克朗和挪威克朗交易的最低保证金要求从2%上调至3%。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。