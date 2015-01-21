美国金融：美国全国期货协会上调瑞郎等外汇交易最低保证金要求

据公告，该协会将要求外汇交易商会员其瑞郎交易最低保证金须维持在相当于名义价值的5%，高于当前的2%。该协会将把瑞典克朗和挪威克朗交易的最低保证金要求从2%上调至3%。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)