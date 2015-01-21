《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月21日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.80 +0.51 +1.41 988371
搜狐 55.00 +0.44 +0.81 588778
网易 112.39 +1.32 +1.19 298642
百度 228.28 +7.92 +3.59 3536512
台湾
台湾积体电路 23.21 +0.12 +0.52 3449530
联电 2.41 +0.03 +1.26 153180
日月光 6.52 +0.11 +1.72 304970
硅品精密 8.03 +0.30 +3.88 1477525
和信超媒体 0.81 -0.01 -1.22 239404
友达 5.64 -0.14 -2.42 517406
中华电信 30.25 +0.14 +0.47 21282
台湾国际航电 52.60 -0.02 -0.04 879207
香港
中国移动 66.74 +3.28 +5.17 374819
中国联通 15.63 +0.37 +2.42 87757
中国电信 59.22 +3.21 +5.73 11053
中芯国际 4.58 +0.04 +0.88 5418
电讯盈科 6.81 -0.02 -0.29 968
(完)
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路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。