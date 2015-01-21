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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 07:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 　股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.80 +0.51 +1.41 988371

搜狐 55.00 +0.44 +0.81 588778

网易 112.39 +1.32 +1.19 298642

百度 228.28 +7.92 +3.59 3536512

台湾

台湾积体电路 23.21 +0.12 +0.52 3449530

联电 2.41 +0.03 +1.26 153180

日月光 6.52 +0.11 +1.72 304970

硅品精密 8.03 +0.30 +3.88 1477525

和信超媒体 0.81 -0.01 -1.22 239404

友达 5.64 -0.14 -2.42 517406

中华电信 30.25 +0.14 +0.47 21282

台湾国际航电 52.60 -0.02 -0.04 879207

香港

中国移动 66.74 +3.28 +5.17 374819

中国联通 15.63 +0.37 +2.42 87757

中国电信 59.22 +3.21 +5.73 11053

中芯国际 4.58 +0.04 +0.88 5418

电讯盈科 6.81 -0.02 -0.29 968

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校　李春喜)
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