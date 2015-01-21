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债券 | 2015年 1月 22日 星期四 07:43 BJT

美国债市：财政部国库券标售中标利率为去年9月以来最低

路透纽约1月21日 - 美国财政部数据显示，财政部周三卖出300亿美元一个月期国库券，中标利率0.005%，为四个月新低。

该最新一个月期或四周期国库券 利率低于上周的一个月期国库券标售时的中标利率0.015%。

最新一个月期国库券中标利率，是2014年9月23日标售出现“零”利率以来的最低水平。

2月19日到期的一个月期国库券买兴较上周略有降温。

一个月期国库券投标倍数为3.74，低于之前一周的3.84。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
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