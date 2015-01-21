美国债市：财政部国库券标售中标利率为去年9月以来最低

美国债市：公债收益率上涨，因供应抵销政治担忧

* 美国财政部将标售880亿美元附息公债 * 担忧刺激计划被推迟，支持公债买需 * 预计本周有350亿美元投资级别公司债供应－IFR * 美国债市将在周五提早收市，下周一因假休市 路透纽约5月22日 - 美国公债收益率周一小幅上涨，因本周公债和公 司债供应相关的少量卖盘，超过了对美国总统特朗普2016年竞选调查的忧 虑所支持的避险买盘。 美国财政部计划在本周标售总计880亿美元两年期，五年期和七年期 公债，美国将迎来美国阵亡将士纪念日长周末。 美国公债市场在周五1800 GMT将提早收盘，下周一休市。 根据汤森路透旗下IFR，银行分析师预期本周有350亿美元投资级别的 公司债供应。 投资者还关注本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录 ，寻找美联储会否在6月13-14日政策会议上升息的线索。 “今天交投很清淡，市场本周将很难找到明确的方向，”D.A. David son固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。