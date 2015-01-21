金砖国家：1月21日股汇市收盘纵览

路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月21日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨1.96%，收报976.07点。

中国股市：沪综指收升4.7%创逾五年最大单日涨幅，金融股重振雄风

香港股市：收高1.7%，创下三周来最大单日升幅

中国汇市：人民币低开高收逆转弱势，年前客盘结汇有增多倾向

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巴西股市：大幅收高2.8%，因市场乐观期待近期政府修正财政失衡的种种措施，在此同时预期欧洲央行扩大刺激举措将提振整体拉美市场。巴西指标股指Bovespa指数 收盘大涨2.81%，报49,224.08点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元小幅上涨，盘中一度大涨1%、突破2.6雷亚尔关卡，本周稍早政府宣布多项整顿财政措施，提振投资人信心。雷亚尔兑美元 收盘报2.6061/66，上交易日收盘报2.6130/50。

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南非股市：上涨近1%，此间消费者受惠于通胀放缓及燃料价格大幅下滑，激励Woolworths 及Mr Price 两大零售业者股价创历史新高，带动整体股市上扬。指标Top-40绩优股指数 上涨0.94%至43,481点。综合指数 亦上涨0.94%，至 49,589点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，关注明日欧洲央行货币政策会议

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印度股市：收盘小涨，盘中连续第二日创新高，且已是连续第五日上涨，市场对于扩大宽松货币政策怀抱期望，带动绩优股上涨，区域股市表现强劲也构成助力。指标BSE指数 涨0.36%，报28,888.86点，盘中一度上涨0.6%至纪录高位28,958.10点。NSE指数 收高0.39%，报8,729.50点，此前一度涨0.53%至8,741.85的历史高点。

印度汇市：卢比兑美元 上涨，收报61.6350/6450，周二收盘价为61.69/70，国内股市上涨及保管资金流入为支撑卢比走高主因。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨3.42%，报782.130点；MSCI明晟俄罗斯指数 大涨3.9%，报430.39点。