金砖国家：1月21日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月21日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨1.96%，收报976.07点。
中国股市：沪综指收升4.7%创逾五年最大单日涨幅，金融股重振雄风
香港股市：收高1.7%，创下三周来最大单日升幅
中国汇市：人民币低开高收逆转弱势，年前客盘结汇有增多倾向
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巴西股市：大幅收高2.8%，因市场乐观期待近期政府修正财政失衡的种种措施，在此同时预期欧洲央行扩大刺激举措将提振整体拉美市场。巴西指标股指Bovespa指数 收盘大涨2.81%，报49,224.08点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元小幅上涨，盘中一度大涨1%、突破2.6雷亚尔关卡，本周稍早政府宣布多项整顿财政措施，提振投资人信心。雷亚尔兑美元 收盘报2.6061/66，上交易日收盘报2.6130/50。
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南非股市：上涨近1%，此间消费者受惠于通胀放缓及燃料价格大幅下滑，激励Woolworths 及Mr Price 两大零售业者股价创历史新高，带动整体股市上扬。指标Top-40绩优股指数 上涨0.94%至43,481点。综合指数 亦上涨0.94%，至 49,589点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，关注明日欧洲央行货币政策会议
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印度股市：收盘小涨，盘中连续第二日创新高，且已是连续第五日上涨，市场对于扩大宽松货币政策怀抱期望，带动绩优股上涨，区域股市表现强劲也构成助力。指标BSE指数 涨0.36%，报28,888.86点，盘中一度上涨0.6%至纪录高位28,958.10点。NSE指数 收高0.39%，报8,729.50点，此前一度涨0.53%至8,741.85的历史高点。
印度汇市：卢比兑美元 上涨，收报61.6350/6450，周二收盘价为61.69/70，国内股市上涨及保管资金流入为支撑卢比走高主因。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨3.42%，报782.130点；MSCI明晟俄罗斯指数 大涨3.9%，报430.39点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬0.23%，报65.3500卢布；卢布兑欧元 贬0.56%，报75.7400卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。