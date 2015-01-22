欧洲经济指标预测--1月22日-1月29日****

中国个股：OFO与上海凤凰签署订单，未来一年采购至少500万辆单车
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月22日(四) 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 90.00 134.14 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 66.98 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.8% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正5 正5 1245 欧洲央行再融资利率 1月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.2% 1500 欧元区消费者信心指数 1月初值 负10.50 负10.90 1月23日(五) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 48.1 47.5 服务业PMI 50.7 50.6 综合PMI -- 49.7 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.7 51.2 服务业PMI 52.5 52.1 综合PMI -- 52.0 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差40.4 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.0 50.6 服务业PMI 52.0 51.6 综合PMI 51.8 51.4 0930 英国零售销售(较上月) 12月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +3.0% +6.4% 扣除能源的零售销售(较上月) -0.7% +1.7% (较上年同期) +3.3% +6.9% 1月26日当周 1月26日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 -- 105.5 IFO企业现况指数 -- 110.0 IFO企业预期指数 -- 101.1 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 1月26-30日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +7.5% +8.5% 1月27日(二) 0745 法国企业景气指数 1月 -- 99 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.6% 1月27-30日 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- -0.8% (较上年同期) -- -2.1% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 -- +1.0% (较上年同期) -- -0.8% 1月28日(三) 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 -- 9.0 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 1.29 0745 法国消费者信心指数 1月 -- 90 1月29日(四) 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 -- +0.4% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 -- 减少2.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 -- 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 284.1 0900 意大利薪资通胀(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 0900 意大利制造业信心指数 1月 -- 97.5 0900 意大利消费者信心指数 1月 -- 99.7 1000 欧元区企业景气指数 1月 -- 0.04 经济景气指数 -- 100.7 工业景气指数 -- 负5.2 服务业景气指数 -- 正5.6 消费者信心指数 -- 负10.9 消费者通胀预期指数 -- 正2.7 生产者通胀预期指数 -- 负4.9 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 正61 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% (完)
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)