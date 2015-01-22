欧洲经济指标预测--1月22日-1月29日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月22日(四) 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 90.00 134.14 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 66.98 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.8% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正5 正5 1245 欧洲央行再融资利率 1月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.2% 1500 欧元区消费者信心指数 1月初值 负10.50 负10.90 1月23日(五) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 48.1 47.5 服务业PMI 50.7 50.6 综合PMI -- 49.7 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.7 51.2 服务业PMI 52.5 52.1 综合PMI -- 52.0 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差40.4 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.0 50.6 服务业PMI 52.0 51.6 综合PMI 51.8 51.4 0930 英国零售销售(较上月) 12月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +3.0% +6.4% 扣除能源的零售销售(较上月) -0.7% +1.7% (较上年同期) +3.3% +6.9% 1月26日当周 1月26日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 -- 105.5 IFO企业现况指数 -- 110.0 IFO企业预期指数 -- 101.1 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 1月26-30日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +7.5% +8.5% 1月27日(二) 0745 法国企业景气指数 1月 -- 99 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.6% 1月27-30日 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- -0.8% (较上年同期) -- -2.1% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 -- +1.0% (较上年同期) -- -0.8% 1月28日(三) 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 -- 9.0 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 1.29 0745 法国消费者信心指数 1月 -- 90 1月29日(四) 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 -- +0.4% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 -- 减少2.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 -- 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 284.1 0900 意大利薪资通胀(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 0900 意大利制造业信心指数 1月 -- 97.5 0900 意大利消费者信心指数 1月 -- 99.7 1000 欧元区企业景气指数 1月 -- 0.04 经济景气指数 -- 100.7 工业景气指数 -- 负5.2 服务业景气指数 -- 正5.6 消费者信心指数 -- 负10.9 消费者通胀预期指数 -- 正2.7 生产者通胀预期指数 -- 负4.9 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 正61 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% (完)