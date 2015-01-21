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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 07:59 BJT

《美国重要政经日程》--1月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周失业金请领数据

1400 - 美国联邦住房金融局(FHFA)公布11月房价指数

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 美国石油协会(API)公布12月月度统计报告

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - EIA公布一周石油库存及产出数据。(原应于周三公布，因假期而顺延)。

1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月国库券销售；宣布发售两年期、五年期和七年期公债、两年期浮息公债。

1800 - 财政部发行10年期通膨保值债券(TIPS)。

2000 - 农业部公布月度冷冻储藏数据

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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